СМИ: Павленского поместили в психиатрический госпиталь
18 октября 2017 г., 09:45
Петра Павленского, который поджег здание Банка Франции, перевели в психиатрический госпиталь полиции. Об этом сообщает Le Figaro.
«После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции», — сказал источник издания, сообщает Газета.ru.
По словам источника, задержана также соратница Павленского Оксана Шалыгина.
Он заявил, что Павленского и Шалыгину обвиняют «в намеренной порче имущества с помощью зажигательного вещества».
Прокуратура Парижа продолжает расследование дела.