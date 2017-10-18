СМИ: Павленского поместили в психиатрический госпиталь

«После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции», — сказал источник издания, сообщает Газета.ru.

По словам источника, задержана также соратница Павленского Оксана Шалыгина.

Он заявил, что Павленского и Шалыгину обвиняют «в намеренной порче имущества с помощью зажигательного вещества».

Прокуратура Парижа продолжает расследование дела.