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СМИ: Павленского поместили в психиатрический госпиталь

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Петр Павленский. | ФОТО: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

Петра Павленского, который поджег здание Банка Франции, перевели в психиатрический госпиталь полиции. Об этом сообщает Le Figaro.

«После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции», — сказал источник издания, сообщает Газета.ru.

По словам источника, задержана также соратница Павленского Оксана Шалыгина.

Он заявил, что Павленского и Шалыгину обвиняют «в намеренной порче имущества с помощью зажигательного вещества».

Прокуратура Парижа продолжает расследование дела.

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