Фото: из-за опавших листьев Пярнуское шоссе затопило

"Никакой аварии нет. Опавшие листья, об уборке которых должен позаботиться город, забили дождеприемники, в которые с улиц стекает дождевая вода. Так как в последние дни выпало много осадков, улицу затопило. Наши работники уже на месте и занимаются очисткой водостока", - сообщила пресс-секретарь Tallinna Vesi Элийс Венник.