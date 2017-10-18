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Фото: из-за опавших листьев Пярнуское шоссе затопило

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Из-за опавшей листвы в Таллинне на Пярнуском шоссе у улицы Пайде забились дождеприемники, участок шоссе затопило, сообщает Postimees.

"Никакой аварии нет. Опавшие листья, об уборке которых должен позаботиться город, забили дождеприемники, в которые с улиц стекает дождевая вода. Так как в последние дни выпало много осадков, улицу затопило. Наши работники уже на месте и занимаются очисткой водостока", - сообщила пресс-секретарь Tallinna Vesi Элийс Венник.

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