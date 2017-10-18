Видео: работники Раквереского мясокомбината проявили солидарность в отношении уволенных коллег

Собравшиеся люди сказали, что если уволенным вчера трем сотрудникам не разрешат войти в здание, они тоже не пойдут.

Уже после восьми часов утра глава службы безопасности мясокомбината Лембит Кальда впустил всех в здание. Через некоторое время уволенные сотрудники сообщили, что в 9 часов пройдет собрание.

Одного уволенного работника обвинили в драке с коллегой. Последний дал показания по этому поводу. Сам уволенный за драку мужчина отрицает, что подобный инцидент был: «Пусть он сам сюда придет и скажет это лично». Но давший показания человек уже вчера был отпущен домой.

Другая причина увольнения — забастовка.

По словам работников, вчера была вызвана полиция, поэтому уволенные люди вынуждены были покинуть комбинат.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль подтвердила, что полиция вчера вечером была на мясокомбинате для обеспечения безопасности. «Никто не задержан, производство не начато», - сказала она.