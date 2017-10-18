Иностранки могут выдохнуть: в ближайшее время Таави Рыйвас за границу не поедет

«Нет», - ответила пресс-секретарь EAS Марианн Судаков на вопрос Postimees, планирует ли Таави Рыйвас, например, в течение следующего года участвовать в зарубежных миссиях и по-прежнему ли он числится в списках участников.

Как отметила Судаков, в EAS всегда предполагали, что члены бизнес-делегаций, которые представляют Эстонию, делают это достойно. Участие политиков в подобных визитах по-прежнему предполагается, так как это является частью бизнес-дипломатии.

Судаков добавила также, что EAS не считает необходимым в связи с этим конкретным случаем ввести больше санкций. Как известно, из членов делегации на год был исключен предприниматель, который во время вечеринки у бассейна, по его словам, нечаянно сбросил человека в воду.

«Мы верим, что новости последних дней в достаточной степени будут дисциплинировать и напоминать о ценностях», - отметил Судаков.

Что касается других визитов Таави Рыйваса, то ясно одно - на этой неделе в качестве члена парламента за границу он не отправится. Это подтвердил пресс-секретарь Рийгикогу Мерилин Круузе. О более подробных планах она посоветовала спросить советницу Рыйваса Аве Тампере. Журналисты Postimees сделали это еще в прошлую пятницу, но до сих пор Тампере не ответила на запрос.