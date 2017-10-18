Застреливший на лестничной площадке незнакомца на 14 лет сядет в тюрьму

Согласно обвинению 15 апреля прошлого года в многоквартирном доме на бульваре Валуоя Рене Петерсон сначала выстрелил через закрытую дверь находившийся этажом выше квартиры, где находились женщина и маленький ребенок, которые, к счастью, не пострадали, сообщает Postimees.ee.

Позже Петерсон стал стрелять в мужчину и женщину, которые находились на лестничной площадке дома между вторым и третьим этажами. Пуля попала в спину 39-летнему мужчине, и он умер на месте.

До этого Петерсон купил в магазине «болгарку», с помощью которой разрезал сейф, чтобы достать оттуда револьвер, принадлежащий его родственнику.

Мать Петерсона заявила после убийства, что годами пыталась отправить сына на психиатрическое лечение. Стрельба произошла за три часа до визита к врачу.

Главные разногласия в судах двух инстанций заключалось в том, что уездный суд посчитал действия Петерсона особо опасными для других людей. Окружной суд с этим не согласился, отметив, что особо опасные действия подразумевают опасность для неопределенного количества людей, которая должна быть реальной. Петерсон же стрелял по двум конкретным людям и третьих лиц в момент стрельбы на лестнице не находилось.

При этом суд признал Петерсона виновным в незаконном обращении с патронами и огнестрельным оружием, попытке убийства и убийстве и оставил в силе наказание в виде 14 лет тюрьмы.