Галерея: построенный по проекту эстонского архитектора дом в Раннамыйза ищет нового хозяина

Дом площадью 245 м2 построен по проекту архитектора Энна Лаансоо в 2007 году. Интерьер дома выглядит очень оригинально благодаря стенам из бутового камня.

Фото: KV.EE

Планировка этого дома с тремя спальнями очень удобна и практична. В частности, подсобные помещения расположены как бы в пристройке. Из гостиной, находящейся в центре дома, можно попасть в расположенные изолированно две детских и ванную комнату. Спальня родителей с гардеробной и банным комплексом находятся в другой части дома.

Фото: KV.EE

Сердцем дома, безусловно является огромная гостиная с кухонным уголком. Связующим звеном между ними стал большой обеденный стол. Из гостиной есть выход на просторную террасу.

Фото: KV.EE

Подробности о продаже дома находятся на странице портала недвижимости KV.EE.