Галерея: построенный по проекту эстонского архитектора дом в Раннамыйза ищет нового хозяина

В Раннамыйза, на улице Мерихобу построен дом по проекту известного эстонского архитектора. Сейчас недвижимость находится в активном поиске новых хозяев.
Дом площадью 245 м2 построен по проекту архитектора Энна Лаансоо в 2007 году. Интерьер дома выглядит очень оригинально благодаря стенам из бутового камня.
Фото: KV.EE
Планировка этого дома с тремя спальнями очень удобна и практична. В частности, подсобные помещения расположены как бы в пристройке. Из гостиной, находящейся в центре дома, можно попасть в расположенные изолированно две детских и ванную комнату. Спальня родителей с гардеробной и банным комплексом находятся в другой части дома.
Фото: KV.EE
Сердцем дома, безусловно является огромная гостиная с кухонным уголком. Связующим звеном между ними стал большой обеденный стол. Из гостиной есть выход на просторную террасу.
Фото: KV.EE
Подробности о продаже дома находятся на странице портала недвижимости KV.EE.