Фото: если увидите эту машину, сразу звоните в полицию
18 октября 2017 г., 11:17
Сегодня ночью в Тырва возле дома на улице Валга, 60 была украдена светло-зеленая машина Daewoo Matiz с регистрационным номером 657 ASE.
В баке машины было максимально 15 литров топлива, двери были не закрыты. У машины отсутствуют отличительные знаки, регистрационное свидетельство находилось в козырьке машины, пишет Valgamaalane.
Поскольку цвет машины яркий и бросается в глаза, если автомобиль будет где-то передвигаться или будет припаркован, его не сложно заметить.
Если кто-то увидит изображенную на фотографии машину, полиция просит позвонить по телефонам 112 или 5330 7162.