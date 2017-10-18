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Фото: если увидите эту машину, сразу звоните в полицию

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня ночью в Тырва возле дома на улице Валга, 60 была украдена светло-зеленая машина Daewoo Matiz с регистрационным номером 657 ASE.

В баке машины было максимально 15 литров топлива, двери были не закрыты. У машины отсутствуют отличительные знаки, регистрационное свидетельство находилось в козырьке машины, пишет Valgamaalane.

Поскольку цвет машины яркий и бросается в глаза, если автомобиль будет где-то передвигаться или будет припаркован, его не сложно заметить.

Если кто-то увидит изображенную на фотографии машину, полиция просит позвонить по телефонам 112 или 5330 7162.

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