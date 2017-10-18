Полиция: кража интернета у соседей через Wi-Fi грозит тюрьмой

Пресс-секретарь Центральной криминальной полиции Оля Кивистик заявила порталу Geenius, что использование общественных Wi-Fi сетей не является нарушением закона. Однако, если сеть защищена паролем, то все сразу же меняется. При этом даже если хозяин сети сам сказал пароль, но запретил им пользоваться, то подключение к ней тоже будет нарушением закона.

«Подключаться к защищенной сети запрещено как в случае, если человек сам подобрал пароль, так и в случае, если ему пароль сказали, но запретили им пользоваться», - отметила она.

«В случае нарушения закона наказанием может быть денежный штраф или тюремное заключение», - сказала Кивистик.

Если же пользователь подозревает, что к его Wi-Fi кто-то незаконно подключился, нужно обратиться в полицию. При этом она отметила, что с подобными проблемами в полицию еще никто не обращался.