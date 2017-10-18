Советы специалиста: американский дизайнер рассказывает, как быстро оживить интерьер

Понятно, что все дизайнерские проблемы за полдня вы не решите. Но если нужно всего лишь встряхнуть привычный интерьер или быстро создать уют в новом, только что отремонтированном — воспользуйтесь одним из способов, которые предлагает Houzz.
18 октября 2017 г., 13:00
Главный совет — не спешите сразу создать в гостиной или спальне интерьер, как с обложки глянцевого журнала. Если вы не профессиональный интерьерный стилист, создать гармоничную обстановку за день вам будет сложновато.
Когда вы собираете интерьер в течение нескольких лет, у вас появляется возможность создать такое пространство, которое будет полностью соответствовать вашему характеру. Дайте интерьеру возможность жить и наполняться вместе с вами.
Если в течение года вам не пригодился тот или иной предмет, отпустите его. Уметь избавляться от вещей — самый главный секрет, как получить красивый и счастливый дом.
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