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Советы специалиста: американский дизайнер рассказывает, как быстро оживить интерьер

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ФОТО: houzz.ru

Понятно, что все дизайнерские проблемы за полдня вы не решите. Но если нужно всего лишь встряхнуть привычный интерьер или быстро создать уют в новом, только что отремонтированном — воспользуйтесь одним из способов, которые предлагает Houzz.

Главный совет — не спешите сразу создать в гостиной или спальне интерьер, как с обложки глянцевого журнала. Если вы не профессиональный интерьерный стилист, создать гармоничную обстановку за день вам будет сложновато.

Когда вы собираете интерьер в течение нескольких лет, у вас появляется возможность создать такое пространство, которое будет полностью соответствовать вашему характеру. Дайте интерьеру возможность жить и наполняться вместе с вами.

Если в течение года вам не пригодился тот или иной предмет, отпустите его. Уметь избавляться от вещей — самый главный секрет, как получить красивый и счастливый дом.

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