Си Цзиньпин торжественно пообещал сделать Китай еще могущественнее

Форум проходит раз в пять лет. В этом году он завершится 24 октября. В ходе съезда будут рассмотрены результаты пятилетней работы партии, а по его итогам изберут новое высшее партийное руководство, сообщает портал Newsru.com.

Тем временем глава КНР и генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин, выступая на открытии форума, сообщил, что при условии сохранения стабильности в мире Китай станет еще могущественнее.

Как пишет The South China Morning Post, на свое политическое сообщение о будущем страны китайский лидер потратил 3,5 часа. Некоторые были впечатлены тем, что Си Цзиньпин может говорить столько времени без перерыва, пишет редактор издания у себя в Twitter.

В ходе своего выступления Си Цзиньпин сказал, что КПК намерена превратить Китай в могущественное государство. Предполагается, что это произойдет к середине века: при условии, что в мире будет стабильность.

На второй стадии с 2035 года до 2050-го КПК намерена превратить Китай в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".