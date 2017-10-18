147-килограммовая женщина раздавила девятилетнюю кузину, сев на нее в воспитательных целях

Трагедия произошла днем 14 октября в одном из домов на Брайант-роуд в Пенсаколе. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили девятилетнюю Дерику Линдси в бессознательном состоянии. Пострадавшую девочку отвезли в больницу, где она скончалась, пишет Newsru.com со ссылкой на Pensacola News Journal.

По версии следователей, Линдси получила смертельные травмы вследствие жестокого обращения со стороны кузины Вероники Поси. Женщина рассказала, что девочка не слушалась ее, и тогда Поси решила наказать Дерику. С этой целью Вероника, масса которой превышает 325 фунтов (свыше 147 килограммов), села на Линдси. Под тяжестью пышнотелой родственницы девочка не смогла дышать.

Увидев, что Дерика больше не подает признаков жизни, Вероника позвонила в службу спасения "911" и попыталась реанимировать пострадавшую, делая ей искусственное дыхание, говорится в отчете департамента шерифа округа Эскамбиа.

В рамках расследования также арестованы 69-летняя Грейс Джоан Смит и 62-летний Джеймс Эдмунд Смит, которые фигурируют в отчете как родители погибшей девочки. Их подозревают в том, что они скрывали факты жестокого обращения с ребенком в семье. Кроме того, Грейс и сама могла издеваться над дочерью.

Из показаний Грейс следует, что именно она позвала к себе в дом племянницу Поси, чтобы та проучила ее непослушную дочь. В присутствии матери Вероника избила девочку линейкой и металлической трубой. Когда же Дерика вырвалась из рук кузины и села на кресло, Поси навалилась своим телом на нее сверху. Через десять минут школьница пожаловалась, что не может дышать, однако Поси продолжала еще две минуты давить на нее. Когда она встала, Линдси уже не подавала признаков жизни.

В настоящий момент Вероника Поси освобождена под залог в 125 тысяч долларов.