Россиян опять обманывают: продающие права на неустойку участники долевого строительства серьезно рискуют

Федеральный закон №214-ФЗ предусматривает ответственность застройщика при несоблюдении сроков сдачи объекта. Дольщик в таком случае имеет право на возмещение материального и морального вреда в форме денежной компенсации. Уже при сроке задержки, скажем, в три-четыре месяца, она может составить от 500 до 900 тысяч рублей. Но не секрет, что часто долгострой растягивается на полгода и дольше — и тогда речь идет о суммах в несколько миллионов.

Однако все это лишь в теории. В реальной жизни дольщики при обращении в суд редко получают полную сумму неустойки. Этим в последнее время решили воспользоваться нечистые на руку юристы, предлагая услугу по выкупу неустойки с обещанием добиться 100-процентной выплаты через арбитраж. Реклама таких фирм обычно на диво красноречива: долг застройщика (точнее, право истребовать с него компенсацию) обещают взыскать на месте и чуть ли не по полной стоимости.

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