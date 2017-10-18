Яна Тоом о возможной коалиции в Таллинне: нежелание оказаться в роли пуделя порой приводит к непомерным требованиям

«Единовластие у центристов, действительно, хрупкое: 40 голосов – это критический минимум. Кроме того, у нас нет непреодолимых разногласий с социал-демократами», - отметила Тоом, комментируя перспективы создания коалиции в Таллинне.

Она допускает, что договариваться будет трудно: «При таком большинстве, какое есть у нас (40 мандатов из 79 – прим.ред.), понятно, что любой партнер по коалиции опасается оказаться в роли пуделя. Это объяснимо. Но, с другой стороны, нежелание оказаться в роли пуделя порой приводит к непомерным требованиям».

Требования социал-демократов впервые будут оглашены сегодня в 14.00. На предвыборных дебатах они заострили внимание на борьбе с коррупцией. «Тут я двумя руками «за», поскольку вокруг меня не витает ни одного коррупционного подозрения, – подчеркнула Тоом. – И сады ремонтировать, конечно же, надо!»

«Категорически не соглашусь с социал-демократами насчет городских СМИ, - продолжила политик. – Социал-демократы грозились закрыть их со дня. Но не стоит забывать, что у русской общины осталась только одна газета на бумажном носителе: «МК Эстония» – довольно дорогая и наполненная примерно наполовину российским развлекательным контентом. Таким образом, газета «Столица» стала единственным альтернативным источником информации. Ее закрытие может обернуться маргинализацией русской общины. С партнерами здесь можно только обсуждать, как городские СМИ будут работать дальше и зарабатывать деньги».

По оценке Тоом, проведение коалиционных переговоров – это вопрос нескольких недель. На данном этапе речь еще не идет о формировании коалиции. Это всего лишь предварительные консультации, чтобы обозначить ориентиры: точки соприкосновения и расхождения.

В делегацию переговорщиков от центристов вошли Михаил Кылварт, Яна Тоом, Михаил Корб, Таави Аас и Майлис Репс.

Социал-демократов на переговорах представляют Райнер Вакра, Анто Лийват, Индрек Саар и Хельве Сяргава.