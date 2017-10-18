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Президент Казахстана заявил о готовности развивать транзит с Эстонией

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Нурсултан Назарбаев. | ФОТО: Scanpix

В среду, 18 октября, посол Эстонии в Астане Хейти Мяэмеэс вручил верительные грамоты бессменному президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В ходе беседы с послом лидер страны заявил о готовности развивать транзит с Эстонией, пишет rus.err.ee.

Как передает официальный сайт президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев особо отметил поступательное развитие отношений с Эстонией.

"Мы готовы работать по таким перспективным направлениям, как транспорт и транзит, энергетика, коммуникации и технологии. Рассчитываем на содействие руководства Эстонии – текущего председателя в Европейском союзе – в продвижении казахстанско-европейского партнерства", -  сказал Назарбаев.

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