Президент Казахстана заявил о готовности развивать транзит с Эстонией

Как передает официальный сайт президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев особо отметил поступательное развитие отношений с Эстонией.

"Мы готовы работать по таким перспективным направлениям, как транспорт и транзит, энергетика, коммуникации и технологии. Рассчитываем на содействие руководства Эстонии – текущего председателя в Европейском союзе – в продвижении казахстанско-европейского партнерства", - сказал Назарбаев.