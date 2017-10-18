В Риге пьяный турист бросал в прохожих куриные кости

Вызвавший полицию человек сначала просил его прекратить свои действия, но агрессивный посетитель ресторана начал ругаться на английском. И поскольку на замечания "костеметатель" не реагировал, пришлось прибегнуть к помощи полиции, сообщает портал Rus.TVNET.

Полицейские во время разговора почувствовали, что от нарушителя исходит сильный запах алкоголя.

Выяснилось, что 25-летний молодой человек является гражданином Новой Зеландии. Объяснить причину своих действий он не мог. Его задержали и доставили в дежурную часть, где был составлен протокол по факту мелкого хулиганства и выписан штраф в размере 100 евро.