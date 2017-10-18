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В Риге пьяный турист бросал в прохожих куриные кости

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ФОТО: AP / Scanpix

14 октября, около двух часов ночи, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Старую Ригу, где из ресторана быстрого питания вышел агрессивно настроенный мужчина и начал бросаться в прохожих куриными костями.

Вызвавший полицию человек сначала просил его прекратить свои действия, но агрессивный посетитель ресторана начал ругаться на английском. И поскольку на замечания "костеметатель" не реагировал, пришлось прибегнуть к помощи полиции, сообщает портал Rus.TVNET.

Полицейские во время разговора почувствовали, что от нарушителя исходит сильный запах алкоголя.

Выяснилось, что 25-летний молодой человек является гражданином Новой Зеландии. Объяснить причину своих действий он не мог. Его задержали и доставили в дежурную часть, где был составлен протокол по факту мелкого хулиганства и выписан штраф в размере 100 евро.

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