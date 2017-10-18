Шарапова оправдалась за поражение в первом круге Кубка Кремля

«Мне, как и сопернице, было тяжело. Поддержка была замечательной, хотелось хорошо выступить, но не вышло. Я боролась, старалась выиграть, но Магдалена сыграла здорово, умно и грамотно, чего я и ждала. Как ни странно, после пяти матчей за пять дней чувствовала себя нормально», - сказала Шарапова.

По словам теннисистки, она хотела закончить сезон именно в Москве.

Ранее 17 октября Шарапова в двух сетах уступила Рыбариковой - 6:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 55 минут. Россиянка впервые с 2007 года принимала участие в Кубке Кремля.

В Москву Шарапова прибыла из китайского Тяньцзиня, где она победила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале она обыграла 19-летнюю белорусскую спортсменку Арину Соболенко. Этот титул стал для российской теннисистки первым после окончания 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.