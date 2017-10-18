Сависаар: Центристская партия не оплачивала за меня никаких судебных расходов

«Не слышал, чтобы Центристская партия в течение этого года платила за меня какие-либо расходы на адвоката или оплачивала судебные расходы. Чего нет, того нет. После выборов, конечно, хорошо обсуждать эту тему. Но следующие выборы будут всего через полтора года», - написал Сависаар в социальных сетях.

Вчера вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что правление партии, очевидно, на следующей неделе обсудит вопрос о центристах, которые на выборах работали против партии. Обсуждаться будут в том числе и такие вопросы, как должна ли Центристская партия платить зарплату и компенсировать судебные расходы баллотировавшемуся против центристов Сависаару.

«Пусть эмоции стихнут и придут официальные результаты. Может быть, у Сависаара сейчас откроется второе дыхание и мотивация, и он захочет внести положительное содержание в эти рабочие отношения. Этого мы тоже не можем исключить», - сказал Карилайд.