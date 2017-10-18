Propastop: российские СМИ обвиняют Прибалтику в апартеиде

«Der Spiegel сообщает: апартеид стал частью повседневной жизни “бывших оккупантов” в Прибалтике!» Так можно обобщить ряд статей, которые появились в начале октября на различных прокремлевских пропагандистских порталах.

Слово «апартеид» использовали в заголовках RT, «Взгляд», Baltnews, Rubaltic, Rambler.ru, Rueconomics. Понятие, указывающее на расовую сегрегацию, использовал и член Совета Федерации РФ Алексей Пучков, написав в Твиттере, что если в какой-то стране-члене ЕС на самом деле апартеид, как пишет западная пресса, ЕС должен бы применить к таким странам санкции.

Автор смачного обвинения в апартеиде – журналист Кено Ферзек, написавший статью о жизни людей без гражданства в Эстонии и Латвии. Материал появился на портале немецкого журнала Der Spiegel 3 октября и описывает положение людей без гражданства в Латвии и Эстонии в поистине черных тонах: они не могут участвовать в выборах, работать в госучреждениях, их ущемляют при начислении пенсии и при поездках за границу. Действительно, в одном предложении Ферзек использует слово, отсылающее к политике расовой сегрегации, но в качестве неточного сравнения: список перечисленных ограничений «напоминает апартеид» (was sich nach Apartheid anhört).

В материале Ферзека множество примеров, описание которых кажется намеренно общим, чтобы подать ситуацию однобоко. Так, утверждение об отсутствии права выбирать не соответствует действительности в отношении Эстонии, в которой лицо без гражданства имеет права участвовать в местных выборах. Без уточнений сомнительно звучат утверждения о том, что неграждане находятся в неблагоприятном положении при начислении пенсии и пересечении границы. Propastop не смог найти подтверждение фразе, согласно которой ЕС якобы неоднократно предупреждал Эстонию относительно притеснений неграждан. О том, что материал свободно трактует некоторые понятия, свидетельствует и редакционное сообщение в конце: редакция исправила в уже опубликованном тексте немало ошибок.

Напоминает статью, написанную агентом влияния России? Другие материалы Кено Ферзека не позволяют сделать такой вывод, они кажутся серьезной независимой журналистикой. Вероятно, данная статья отражает лишь точку зрения автора. Propastop считает, что слово «апартеид» использовано для сгущения красок и с целью собрать побольше кликов, что с данным текстом и правда сработало.

Этот случай Propastop мог бы и не рассматривать, если бы не проглядывал паттерн: российские пропагандистские каналы используют любую возможность, чтобы создать впечатление, будто ЕС волнуется по поводу притеснений русскоязычных в Эстонии. О схожем случае пропаганды мы писали в сентябре, однако рост популярности темы заметили уже летом.

Слово «апартеид» в связи с живущими в Эстонии русскими – это уже традиционный пропагандистский прием. Один из первых постов Propastop в 2015 году сообщал о портале «Регнум», который написал это слово на эстонском триколоре. Тогда мы проследили за судьбой фотографии и получили увлекательную историю о распространении мема в Интернете. В 2010-х в России пробовали запустить и порталы на тему апартеида.

Читайте в Википедии, что значит слово «апартеид» (эст., англ., рус.)