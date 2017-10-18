Союз эстонских фирм недвижимости: наши ожидания умеренно оптимистичны

Тыну Тоомпарк, член правления EKFL и аналитик недвижимости, считает, что рост цен объясняется, в частности, стабильным спросом покупателей и подорожанием строительства. Это не позволяет выставлять новые квартиры на рынок по более низкой цене.

«Увеличение цен за прошедший год-полтора также было весьма умеренным. Таким образом, общий экономический рост вызвал подорожание жилья на 4-7% в год», - добавил Тыну Тоомпарк.

С другой стороны, в секторе коммерческой недвижимости, как ожидается, увеличится количество сделок купли-продажи и аренды. В то же время есть большие надежды относительно падения цен на аренду коммерческих помещений.

«Увеличение количества коммерческих помещений, в частности конторских и торговых площадей, продолжается. Ожидается, что этот рост окажет давление на цены», - объяснил Тыну Тоомпарк.