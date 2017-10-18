Молодые эстонские абхазцы мечтают учиться в Эстонии

Главной проблемой выживания эстонскости в Абхазии является то, что школьники больше совсем не говорят на эстонском языке. Но главным стимулом учить язык для тамошних молодых эстонцев остается возможность отправиться на учебу в Эстонию, а потому это нужно больше пропагандировать и поддерживать.
Сегодня местные фанатики при некоторой поддержке со стороны Эстонии обучают в Абхазии эстонскому языку 17 детей и подростков: 11 детей могут два раза в неделю посещать уроки эстонского языка в школе Сальме – 20 лет назад в той же школе язык учили около двух десятков детей – еще один ребенок берет частные уроки в школе и пятеро ребят так же два раза в неделю посещают частного преподавателя в Сухуми. Но большинство из них на эстонском языке не говорят, более-менее это получается лишь у некоторых – в этом Postimees убедился лично, побывав в сентябре в Абхазии при поддержке программы эстонских соотечественников и национального архива.
Основная причина в том, что родители детей не говорят с ними дома на эстонском языке. Говорить по-русски проще как родителям, так и детям – вся их повседневная жизнь проходит на русском языке.
Учитель эстонского языка Илме Кренстрем. Рядом с ней Юло Синисалу. / Фото: Биргит Пюве
«Они не говорят на эстонском дома, а в других местах больше не слышат эстонскую речь, - сказала Илма Кренстрем, учитель эстонского языка в школе Сальме. – Родители являются носителями чистого эстонского языка, но видишь, не могут научить своих детей».
«Я постоянно говорю своим – говорите с детьми на эстонском языке. Но они, окаянные, не хотят говорить!» - кипятится хранительница эстонскости в деревне Сальме Ларина Лестман.
Расположенная на российско-абхазской границе деревня Сальме, которая на абхазский манер носит название Псоу, составляет вместе с расположенной рядом деревней Сулеви (Псохуа) крупнейшую в Абхазии эстонскую общину. По данным Postimees, там проживают 130-135 эстонцев.
Лучше всех из посещающих школу Сальме эстонских детей язык предков знает 15-летняя Яна. Поначалу робко, а после все смелее она говорила со мной по-эстонски. Оба ее родителя – эстонцы, которые живут в деревне Сулеви. Но дома они больше говорят на русском языке, призналась Яна.
У Яны есть большой стимул учить эстонский язык – она хочет продолжить образование в Эстонии. «Когда она говорит об Эстонии, у нее начинают блестеть глаза», - сказала ее учитель Илма Кренстрем.
15-летняя Яна, которая лучше всех говорит на эстонском языке. / Фото: Биргит Пюве
Учит слова с дедушкой
Во имя этой возможности в молодые абхазские эстонцы готовы напрягаться и учить язык. Например, и 12-летняя Элийзабет, живущая в бывшей деревне Эстония, расположенной рядом с Сухуми. Учителем Элийзабет стал ее собственный дедушка, отлично говорящий по-эстонски Оскар.
«Я спрашиваю, как какой-то предмет будет на эстонском языке и дедушка отвечает. Тогда я составляю список из этих слов и учу», - сказала Элийзабет по-русски.
«Стол, стул, заяц», - быстро перечислили она по-эстонски, когда я спросил, какие слова она выучила последними.
Дедушка Оскар – 80-летний бывший летчик – огорчен, что не может найти эстонской азбуки: «Обыскали весь дом, но куда подевалась азбука, непонятно! Знаю, что раньше у меня была, но больше не найти!». Успокаивая, Элийзабет положила руку на дедушкино плечо.
На вопрос, почему она начала учить эстонский язык, на котором в ее деревне практически не с кем говорить – даже в местной школе, старую часть которой в 1912 году построили эстонцы, она одна является эстонкой – Элийзабет ответила не задумываясь: «Хочу закончить 11 класс и поехать учиться в Эстонию».
В силах Элийзабет не нужно сомневаться, поскольку ей хоть и 12 лет, но она уже учится в восьмом классе. «Она пошла в школу в пять лет. В особом порядке для нее устроили экзамен, который она сдала, и ее приняли», - с гордостью сказал дедушка Оскар, который 40 лет назад летал на Ту-134 на линии Сухуми-Таллинн-Сухуми.
15-летний Эрик хочет продолжить образование в Эстонии / Фото: Бригит Пюве
Отправиться на учебу в Эстонию хочет и 15-летний Эрик. Он учится в средней школе по ту сторону российской границы (абхазско-российская граница проходит рядом с деревней Сальме), но каждую неделю ходит к Илме Кренстрем учить эстонский язык.
Сначала эстонский язык давался Эрику с трудом, хотя учительница Илма Артуровна – как ее называют ученики – хвалила молодого человека: «Мы уже учим с ним падежи, ему уже можно давать грамматику. Эрик в состоянии учиться в Эстонии. А какие красивые у него тетради!»
В то же время, общаясь со многими эстонскими семьями, Postimes понял, что они вообще не слышали о той возможности, что Эстония предлагает молодым людям эстонского происхождения, проживающим на территории бывшего СССР, возможность получить высшее и профессиональное образование в Эстонии бесплатно.
Лагеря определяют цель
Учиться в Эстонию ездило много молодых людей из эстонских семей. Одним из лучших примеров можно назвать родившегося и жившего в Сулеви Арнольда Рутто (30), который уехал учиться в Тарту 12 лет назад.
До этого он никогда не бывал на родине предков. «Я только от бабушек слышал, насколько сказочная страна – Эстония!» - вспоминает он. Но первым впечатлением стал шок, поскольку, приехав в Эстонию, Рутто столкнулся с восьмиградусным морозом. Такого холода он никогда не видел в Абхазии.
Прежде всего, за счет Эстонии Рутто отправили на четырехмесячное углубленное изучение эстонского языка (для приезжающих на обучение в Эстонию эстонцев предусмотрено до года бесплатного обучения эстонскому языку – Я.П.), а после этого он начал учиться в Тартуском университете на психолога. Кроме учебы, он начал работать теллером в Swedbank, и к данному моменту вырос до руководителя по продажам и обслуживанию в Ыйсмяэской и рокка-аль-маареской конторах банка.
«Конечно, живущие в Абхазии родственники и родители не могут сейчас в полном объеме поддерживать проживание и обучение в Эстонии. Поддержка при обучении со стороны Эстонии очень мотивирует, но не является определяющей, - сказал Рутто Postimees. – Меня воспитывали так, что в какой-то момент я должен был приехать в Эстонию. У меня была моральная поддержка со стороны бабушек, чтобы я вырос таким Эстонцем, именно с большой буквы, каким я и являюсь сейчас».
По словам Арнольда Рутто, важно, чтобы мечтающие об учебе в Эстонии Яна и Эрик приезжали сюда раньше в языковые лагеря, которые ждут их тут, в Эстонии. Проходящие в Эстонии языковые лагеря нужно больше пропагандировать среди живущих на востоке эстонцев, советует Рутто.
«Мы, конечно, можем просить у Эстонии деньги и учебники, но до тех пор, пока люди сам не побывали в Эстонии, у них не возникнет желания приехать сюда на учебу или постоянное место жительства, - считает Рутто. – У них нет мотивации учить язык. Я считаю, что популяризация летних языковых лагерей среди молодежи, это именно то, что поможет им почувствовать язык и культуру. Для молодых, конечно, было бы большим стимулом и то, если бы они увидели, как живет Эстонии и как здорово здесь жить».
Осенью этого года уроки эстонского языка начались в школе Сальме позже обычного, поскольку учитель, 77-летняя Илма Кренстрем пережила этим летом инсульт, к счастью, достаточно легкий. Первые уроки она смогла дать только в начале октября. Причем, нагрузка учителя в этом году больше, чем в прежние годы, поскольку она должна учить и тех молодых эстонцев, которых до сих пор учила Эрика Вурман. Всего этой осенью Кренстрем дает по восемь уроков в неделю.
Директор школы Сальме, в которой учится 137 человек, - большой друг эстонцев Валериан Багаев, общаясь в сентябре Postimees, очень ждал возвращения Кренстрем. «Мы ее ждем, - сказал Багаев. – Она и сама хочет вернуться, поскольку я вижу, как она любит детей».
Для обучения эстонскому языку, в школе Сальме выделен отдельный маленький класс с четырьмя столами. На полках стоят лишь учебники, выпущенные в советское время. Так получилось, что учительница Кренстрем хранит самые современные, привезенные из Эстонии учебники и рабочие тетради, на всякий случай у себя дома: чтобы ничего не пропало.
Интернет в школе для изучения эстонского языка не используют. «В принципе, Интернет у нас есть, но мы его особо не используем», - ответил директор на вопрос, если ли Всемирная паутина в школе, построенной 33 года назад. Однако он пообещал, что класс эстонского языка в любом случае сохранится и ни одному другому предмету его пока не отдадут.
Директор школы Сальме Валериан Багаев. / Фото: Биргит Пюве
Класс на берегу моря
Если Илма Кренстрем при поддержке Эстонии учит детей эстонском языку в Сальме уже 20 лет, то Тайве Наабер (62) делает то же самое уже 15 лет в Сухуми. В первые годы бесплатно, после чего Эстония начала платить ей зарплату.
В середине 2000-х родившаяся в Эстонии и переехавшая с мужем в Абхазию Наабер учила 20 детей в трех группах. Одну группу она учила в расположенной в 20 километрах от Сухуми бывшей деревне Эстония, а две группы были непосредственно в Сухуми.
Сейчас у дающей уроки на дому Наабер осталось всего пять учеников, из них только у одного – десятилетней Кайе – оба родителя эстонцы. Но и родители Кайе говорят дома по-русски. Учащая язык второй год Кайе уже понимает по-эстонски, но говорит еще плохо.
Тайве Наабер учит детей в Сухуми / Фото: Биргит Пюве.
Остальные ученики Наабер из армянских и русских семей, но бабушки в этих семьях являются эстонками, которые пытаются говорить на родном языке. «Бабушки привели своих внуков, поскольку они хотят, чтобы они хоть как-то знали эстонский язык», - сказала учитель.
Как и Кренстрем Наабер призналась, что эстонский язык дети понимают неважно, поскольку единственная практика у них – это уроки. И все же мотивации ребятам должно хватать, но их, по словам Наабер, нужно стимулировать, чтобы они учили эстонский язык.
Каждый вторник Наабер учит детей писать и читать. Для этого она получила из Эстонии буквари и рабочие тетради. По пятницам они смотрят в Интернете мультики, детские фильмы и новости на эстонском языке.
«Если погода хорошая, то мы идем к морю», - сказала Наабер, рядом с домом которой плещется Черное море. – Какого цвета этот камень? Какие морские волны – большие или маленькие? Что это за куст? Рисуем на камнях и тогда обсуждаем, кто и что нарисовал. Вот так. С детьми нужно играть, тогда они запоминают!»
Зарплата для абхазских учителей эстонского языка идет из дотации образовательных проектов Эстонской государственной программы соотечественников, которой занимается Министерство образования и науки в сотрудничестве с Эстонским институтом. Суммы не большие. По данным Postimees, за весь прошлый год Эстония заплатила Илме Кренстрем, у которой с осени по весну было в среднем шесть уроков в неделю, 1500- 2000 евро.
С учителями представители института в любом случае встречаются в Эстонии. «Информацию получаем из отчетов учителей и гостей этого региона. Звоним учителям, учителя звонят нам и рассказывают об учебной работе и тамошней жизни», - сказала представитель Эстонского института Лея Крейнин.
«Мы знаем, что эстонский язык сложно сохранить именно потому, что выпало целое поколение, то есть родители нынешних детей, которое не получало регулярного обучения на эстонском языке, - добавил Крейнин. – Мы отмечает учителей за то, что они последовательно обучают эстонскому языку, но знания языка и его использование у детей, прежде всего, должно идти из семьи».