Молодые эстонские абхазцы мечтают учиться в Эстонии

Сегодня местные фанатики при некоторой поддержке со стороны Эстонии обучают в Абхазии эстонскому языку 17 детей и подростков: 11 детей могут два раза в неделю посещать уроки эстонского языка в школе Сальме – 20 лет назад в той же школе язык учили около двух десятков детей – еще один ребенок берет частные уроки в школе и пятеро ребят так же два раза в неделю посещают частного преподавателя в Сухуми. Но большинство из них на эстонском языке не говорят, более-менее это получается лишь у некоторых – в этом Postimees убедился лично, побывав в сентябре в Абхазии при поддержке программы эстонских соотечественников и национального архива.

Основная причина в том, что родители детей не говорят с ними дома на эстонском языке. Говорить по-русски проще как родителям, так и детям – вся их повседневная жизнь проходит на русском языке.

Учитель эстонского языка Илме Кренстрем. Рядом с ней Юло Синисалу. / Фото: Биргит Пюве

«Они не говорят на эстонском дома, а в других местах больше не слышат эстонскую речь, - сказала Илма Кренстрем, учитель эстонского языка в школе Сальме. – Родители являются носителями чистого эстонского языка, но видишь, не могут научить своих детей».

«Я постоянно говорю своим – говорите с детьми на эстонском языке. Но они, окаянные, не хотят говорить!» - кипятится хранительница эстонскости в деревне Сальме Ларина Лестман.

Расположенная на российско-абхазской границе деревня Сальме, которая на абхазский манер носит название Псоу, составляет вместе с расположенной рядом деревней Сулеви (Псохуа) крупнейшую в Абхазии эстонскую общину. По данным Postimees, там проживают 130-135 эстонцев.

Лучше всех из посещающих школу Сальме эстонских детей язык предков знает 15-летняя Яна. Поначалу робко, а после все смелее она говорила со мной по-эстонски. Оба ее родителя – эстонцы, которые живут в деревне Сулеви. Но дома они больше говорят на русском языке, призналась Яна.

У Яны есть большой стимул учить эстонский язык – она хочет продолжить образование в Эстонии. «Когда она говорит об Эстонии, у нее начинают блестеть глаза», - сказала ее учитель Илма Кренстрем.

15-летняя Яна, которая лучше всех говорит на эстонском языке. / Фото: Биргит Пюве

Учит слова с дедушкой

Во имя этой возможности в молодые абхазские эстонцы готовы напрягаться и учить язык. Например, и 12-летняя Элийзабет, живущая в бывшей деревне Эстония, расположенной рядом с Сухуми. Учителем Элийзабет стал ее собственный дедушка, отлично говорящий по-эстонски Оскар.

«Я спрашиваю, как какой-то предмет будет на эстонском языке и дедушка отвечает. Тогда я составляю список из этих слов и учу», - сказала Элийзабет по-русски.

«Стол, стул, заяц», - быстро перечислили она по-эстонски, когда я спросил, какие слова она выучила последними.

Дедушка Оскар – 80-летний бывший летчик – огорчен, что не может найти эстонской азбуки: «Обыскали весь дом, но куда подевалась азбука, непонятно! Знаю, что раньше у меня была, но больше не найти!». Успокаивая, Элийзабет положила руку на дедушкино плечо.