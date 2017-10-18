Жириновский нашел способ победить новогоднее пьянство

«Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 000 человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда ему отдыхать», — сказал либерал-демократ, сообщает Lenta.ru.

По мнению политика, в новогодние праздники россияне злоупотребляют спиртными напитками из-за отсутствия занятости. Жириновский подчеркнул, что общий выходной нужно оставить 1 января, а остальные дни человек должен распределить в течение года по своему усмотрению.