Первый в мире бой гигантских роботов сняли на видео

Две американские машины — Iron Glory и Eagle Prime — были построены компанией MegaBots. Они выступали против боевого робота Kuratas, разработанного Suidobashi Heavy Industry. Видео битвы доступно на Twitch-канале MegaBotsInc, пишет Lenta.ru.

Бой состоял из двух дуэлей. В первой сражались Iron Glory, вооруженный пневматическими пушками, и Kuratas, имеющий большой стальной кулак. Битва окончилась победой последнего. Во второй дуэли против японского робота выставили Eagle Prime. Приблизившись вплотную друг к другу, машины застряли, однако в следующем раунде американский робот использовал огромную бензопилу. В результате японская команда признала свое поражение.

Хотя во время съемок боя использовалось много постановочных элементов, создатели шоу надеются, что матч даст начало существованию нового вида спорта с участием гигантских боевых роботов.