В Нарве новая власть унаследует обещание старой преобразить огромный пустырь

Год столетия республики нарвитянам запомнится тем, что неприглядный пустырь начнет превращаться в новый парк. Народу еще предстоит придумать ему говорящее имя: так в свое время к 50-летию октября в Нарве появился ДК «Полтинник», передает «Северное побережье».
Впервые за долгие послевоенные десятилетия в Нарве разобьют парк, приурочив это событие к столетию Эстонской Республики. Считается, что перед этим последний новый парк был создан около шестьдесяти лет назад у ДК имени Василия Герасимова в Кренгольмском районе.
Земляные работы на пустыре у Нарвского спортхолла на улице Раквере начнутся в 2018 году, а сейчас там открыт только инфостенд, сообщающий, что вместо пустыря здесь будет что-то невиданное. Как выразился председатель прошлого состава Нарвского горсобрания Александр Ефимов, стоит запомнить здешние дикий ландшафт и болото, потому что скоро эта местность станет совсем другой.
Созданием парка нарвские власти занимаются в сотрудничестве с партнерами, двумя некоммерческими объединениями - Ида-Вирумааский интеграционный центр и «Новый мост», а также при поддержке Госканцелярии в рамках подготовки к празднованию столетия республики.
Нарвский городской садовник Людмила Морина считает, что название - «Парк в честь столетия республики» - очень длинное.
«Раньше в Нарве был Дом культуры имени 50-летия октября - его называли „Полтинник“, так и для этого парка нужно какое-то емкое название в одно-два слова», - провела она историческую параллель.
Реализовать все запроектированное одним махом не удастся из-за ограниченности в деньгах, поэтому в следующем году начнут воплощать только две составляющие парка - рощу народов и дубовую рощу. Это не только зеленые посадки, но и создание всей инфраструктуры - дорожки, освещение и так далее. А перед этим предстоят дорогие работы по выравниванию территории, строительству дренажа и прочее.
Впрочем, со стопроцентной уверенностью говорить об этом сейчас пока не решаются, так как принятием горбюджета на 2018-й год предстоит заняться горсобранию нового созыва.
Идею о роще народов в подарок к столетию республики выдвинул Ида-Вирумааский интеграционный центр. По его замыслу, представители 37 национальностей, наиболее широко представленных в Эстонии наряду с эстонцами, посадят каждый по дереву - по возможности, той породы, которая характерна для их отечества.
«Учтем, конечно, как эти деревья смогут чувствовать себя на нарвской земле, — уточняет Людмила Морина. - Понятно, что символ Армении, абрикосовое дерево, не будет здесь расти, как и ореховое дерево - символ Грузии».
Ближе к пересечению улиц Вабадузе и Александра Пушкина будет разбита дубовая роща — сто дубов: подарок собственно города Нарвы к юбилею республики. Это явится нарвским воплощением инициативы Госканцелярии, объявленной еще в 2013 году.
В другой возвышенной зоне парка - ближе к улице Вабадузе - расположится та часть, инициатором создания которой выступило нарвское НКО «Новый мост». Сейчас их начинание именуется парком общественной инициативы «Глория» - по названию рядом расположенного старинного оборонительного бастиона.
Неподалеку на заросшем травой глинте предварительно запланирован амфитеатр для проведения мероприятий, однако будущее этой части проекта пока неясно, поскольку еще не получены не только деньги, но и согласие жителей близрасположенных домов. «Возможно, после согласования проекта амфитеатра не будет», - уточнила Морина.
Кроме уже перечисленного, в одном комплексе с посадками со временем - возможно, в 2019 году - будут созданы детская игровая площадка, площадка для выгула собак, гриль-площадка.
Руководитель НКО «Новый мост» Владимир Наумов рассказал «Северному побережью», что они занялись парковой тематикой, чтобы максимально включить людей в создание новых городских пространств: «Перед нашим проектом „Народные парки“ было три сверхзадачи: создание и благоустройство новых пространств в городе, работа с внутридворовыми пространствами и третье - налаживание механизма взаимодействия городских властей и жителей. И одним из самых важных достижений будет не то, что этот парк будет создан, а то, что парк будет создан с участием людей».
По словам Наумова, много нарвитян уже вовлечено в работу - они придумывали и обсуждали планировку нового парка. Кроме того, парк задуман постоянно развивающимся, меняющимся, и этим продолжат заниматься опять же простые жители. «Это разные люди, с которыми мы уже работаем: школьники и взрослые, садоводы-любители, представители некоммерческих организаций, волонтеры и так далее», - обрисовал Наумов состав своего инициативного ядра.
«Нас часто спрашивают, как мы будем бороться с вандализмом. А бороться с ним эффективно можно только в том случае, когда люди или сами что-то делают, или это делают их соседи, знакомые. С молодыми, школьниками, подростками мы работаем по тому же раскладу: если ты сюда приходил и сам что-то сделал, посадил дерево, то и отношение твое будет совершенно другим. Это, конечно, не гарантирует защиту от каких-то нехороших вещей, но тем не менее наша задача - поменять отношение к общественному пространству», - добавил он.
Также Наумов считает важной частью работы разработку универсального алгоритма, следуя которому любая гражданская идея может максимально эффективно согласоваться с городом в целом и воплотиться в жизнь.
«Этот парк для нас - реальный пример, чтобы показать людям, что все возможно», - добавил Наумов.