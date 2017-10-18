В Нарве новая власть унаследует обещание старой преобразить огромный пустырь

Впервые за долгие послевоенные десятилетия в Нарве разобьют парк, приурочив это событие к столетию Эстонской Республики. Считается, что перед этим последний новый парк был создан около шестьдесяти лет назад у ДК имени Василия Герасимова в Кренгольмском районе.

Земляные работы на пустыре у Нарвского спортхолла на улице Раквере начнутся в 2018 году, а сейчас там открыт только инфостенд, сообщающий, что вместо пустыря здесь будет что-то невиданное. Как выразился председатель прошлого состава Нарвского горсобрания Александр Ефимов, стоит запомнить здешние дикий ландшафт и болото, потому что скоро эта местность станет совсем другой.

Созданием парка нарвские власти занимаются в сотрудничестве с партнерами, двумя некоммерческими объединениями - Ида-Вирумааский интеграционный центр и «Новый мост», а также при поддержке Госканцелярии в рамках подготовки к празднованию столетия республики.

Нарвский городской садовник Людмила Морина считает, что название - «Парк в честь столетия республики» - очень длинное.

«Раньше в Нарве был Дом культуры имени 50-летия октября - его называли „Полтинник“, так и для этого парка нужно какое-то емкое название в одно-два слова», - провела она историческую параллель.

Реализовать все запроектированное одним махом не удастся из-за ограниченности в деньгах, поэтому в следующем году начнут воплощать только две составляющие парка - рощу народов и дубовую рощу. Это не только зеленые посадки, но и создание всей инфраструктуры - дорожки, освещение и так далее. А перед этим предстоят дорогие работы по выравниванию территории, строительству дренажа и прочее.

Впрочем, со стопроцентной уверенностью говорить об этом сейчас пока не решаются, так как принятием горбюджета на 2018-й год предстоит заняться горсобранию нового созыва.

Идею о роще народов в подарок к столетию республики выдвинул Ида-Вирумааский интеграционный центр. По его замыслу, представители 37 национальностей, наиболее широко представленных в Эстонии наряду с эстонцами, посадят каждый по дереву - по возможности, той породы, которая характерна для их отечества.

«Учтем, конечно, как эти деревья смогут чувствовать себя на нарвской земле, — уточняет Людмила Морина. - Понятно, что символ Армении, абрикосовое дерево, не будет здесь расти, как и ореховое дерево - символ Грузии».

Ближе к пересечению улиц Вабадузе и Александра Пушкина будет разбита дубовая роща — сто дубов: подарок собственно города Нарвы к юбилею республики. Это явится нарвским воплощением инициативы Госканцелярии, объявленной еще в 2013 году.

В другой возвышенной зоне парка - ближе к улице Вабадузе - расположится та часть, инициатором создания которой выступило нарвское НКО «Новый мост». Сейчас их начинание именуется парком общественной инициативы «Глория» - по названию рядом расположенного старинного оборонительного бастиона.

Неподалеку на заросшем травой глинте предварительно запланирован амфитеатр для проведения мероприятий, однако будущее этой части проекта пока неясно, поскольку еще не получены не только деньги, но и согласие жителей близрасположенных домов. «Возможно, после согласования проекта амфитеатра не будет», - уточнила Морина.