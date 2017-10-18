Лидер британских неонацистов оказался евреем и геем

Уилшоу рассказал, что раскаивается в своих действиях в прошлом и покидает ряды неонацистов, сообщает портал Lenta.ru.

Он сообщил, что ему, еврею по матери, удалось примириться с принадлежностью к антисемитской организации. Гораздо сложнее оказалось примирить его гомосексуализм с гомофобией, которой придерживались его товарищи.

Он сознался, что участвовал в потасовках, но дрался исключительно в целях самообороны. Уилшоу отметил, что никогда не применял насилия к меньшинствам.

«Я знаю случаи, когда людей избивали только за то, что они черные. Но это было отвратительно до тошноты, именно это и перевернуло мое сознание», — подчеркнул он.

Британец также заявил, что намерен бороться против своих бывших товарищей.