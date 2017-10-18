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Медики рассказали о смертельной опасности переливания крови

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Донорская кровь. | ФОТО: Scanpix

Переливание донорской крови, безусловно, может спасти жизнь человеку, но в некоторых случаях оно представляет серьезную опасность, пишет MedDaily со ссылкой на "Российскую газету".

С 2005-го по 2015-й год нидерландские медики проанализировали медицинские показатели более 31000 человек, которые получали кровь от доноров. По итогам исследования был сделан неожиданный вывод: если мужчине перельют кровь беременной женщины, то для пациента это означает серьезные осложнения.

Причина в следующем: во время беременности у женщины вырабатываются антитела для защиты плода. Однако, попав в мужской организм, они способны вызвать острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) - тяжелое воспалительное поражение легких, которое может привести к летальному исходу. Обычно первые симптомы отклонения проявляются через 12-48 часов с начала основного заболевания-первопричины. Может появиться одышка, дискомфорт в грудной клетке, сухой кашель. Вскоре после этого пациенту может понадобиться искусственная вентиляция легких.

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