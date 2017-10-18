Названы самые ценные предприятия в Балтийских странах

В среду инвестиционный банк Prudentia Рижская биржа Nasdaq представили исследование самых ценных предприятий Балтийских стран, согласно которым самым ценным предприятием Балтии оказалась Swedbank Grupp. Ее ценность составляет 2,69 млрд евро.

Исследование учитывает дочерние предприятия Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве в качестве одной компании. Согласно той же методике вторым по ценности предприятием стала группа SEB, ценность которой составляет 1,55 млрд евро.

На третьем месте латвийская энергетическая компания Latvenergo, ценность которой за год поднялась на 34 процента до 1,75 млрд евро. Тем самым она опередила концерн Eesti Energia, занявший шестое место — его ценность составила 1,42 млрд евро.

Второе эстонское предприятие, вошедшее в первую десятку, Tallink Grupp, ценность которой за год понизилась на 7 процентов до 1,38 млрд евро. Компания понизилась до седьмой позиции в списке.

Ценность группы Maxima составила 1,62 млрд евро, ценность литовской компании Orlen AB 1,48 млрд евро, ценность Lietuvous Energija 1,14 млрд евро, ценность Литовских железных дорог 986 млн евро, а латвийской компании лесного хозяства Latvijas Valsts Meži составила 893 млн евро.