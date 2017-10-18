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Вакра ответил Тоом: центристы могут быстро и неожиданно для себя остаться со своим мизерным большинством в одиночестве

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ФОТО: kuvatõmmis / TV3

Социал-демократ Райнер Вакра подверг резкой критике сегодняшние высказывания центристов о тех пунктах, по которым ЦП не готова пойти на уступки потенциальным партнерам по коалиции в Таллинне.

В частности, евродепутат Яна Тоом, вошедшая в делегацию переговорщиков от центристов, подчеркнула в интервью Rus.Postimees, что готова вместе с социал-демокрами бороться с коррупцией и ремонтировать детские сады, но категорически не согласна с требованием о закрытии городских СМИ.

«Если центристы еще до начала первых консультаций, не говоря уже о коалиционных переговорах, начинают перечислять темы, не подлежащие обсуждению, они очень быстро и неожиданно для себя останутся со своим мизерным большинством в одиночестве», - написал на своей странице в FB кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Райнер Вакра.

«Мы отправляемся на сегодняшнюю встречу с такой установкой, что обсуждать можно и нужно все темы!» - подчеркнул Вакра.

Социал-демократов на сегодняшних переговорах представляют Райнер Вакра, Анто Лийват, Индрек Саар, Хельве Сяргава и Анастасия Коваленко.

В делегацию переговорщиков от центристов вошли Михаил Кылварт, Яна Тоом, Михаил Корб, Таави Аас и Майлис Репс.

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