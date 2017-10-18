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Дональд Трамп - беременной вдове убитого солдата: он знал, на что подписывался

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ФОТО: Ron Sachs/MPI/Capital Pictures/Scanpix

На президента США Дональда Трампа обрушился шквал критики, после того, как стало известно, что он сказал беременной вдове убитого солдата, что тот «знал, на что подписался».

25-летний сержант Дэвид Джонсон был одним из четырех солдат, погибших в Нигере. Трамп решил позвонить беременной вдове американского военного Майеше Джонсон, чтобы выразить свои соболезнования, сообщает Metro.co.uk.

Дэвид и Майеша Джонсон/ facebook

Это произошло, когда рядом с Майешей находилась конгрессвумен Фредерика Уилсон, и они вместе ехали на машине в аэропорт Майами, чтобы забрать тело Дэвида Джонсона.

Уилсон утверждает, что слышала часть разговора, в которой Трамп заявил, что «Дэвид знал, на что подписывался, но когда такое происходит, это все равно больно».

«Да, он так и сказал. Я считаю, что такое можно сказать в постороннем разговоре, но такое нельзя говорить горюющей вдове. Это очень нетактично», - отметила она.

Белый дом пока никак не прокомментировал этот случай.

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