Как правильно составить объявление о продаже недвижимости, чтобы оно было эффективным

Фото, фото и еще раз фото

Первое, на что обращают внимание при поиске подходящего варианта на порталах недвижимости, это фотография, которую видно в списке аналогичных предложений. Объявления без фотографий или с плохими снимками остаются без внимания. «Лично я пользуюсь услугами профессионального фотографа, так как считаю, что каждый должен заниматься тем, что умеет», - говорит маклер из фирмы Agreement Maргот-Хелена Касари. Ее коллега из бюро Treasure Capital Ирис Кооль подтверждает, что визуальная часть объявления очень важна и каждый объект, независимо от его цены, стоит того, чтобы использовать профессиональные фотографии.

Фотографии должны быть, прежде всего, хорошего технического качества. На них должны быть видны детали интерьера. Здание должно быть сфотографировано как снаружи, так и внутри таким образом, чтобы была понятна планировка. Идеально, если к объявлению приложен и план помещений.

Маклер из Domus Kinnisvara Керсти Луйк советует продумать и расположение фотографий в галерее: оно должно быть логичным.

Структура и информация

Допустим, фотографиями вы привлекли внимание потенциального покупателя, и он приступил к чтению текста объявления. Снабдите текст подзаголовками, чтобы объявление было легче читать.

Текст объявления не должен быть слишком длинным, так как известно, что длинные тексты плохо читают, особенно когда требуется просмотреть много объявлений. Керсти Луйк советует предельно сжать текст, но при этом создать абсолютно правдивую картину и помочь читателю запомнить именно вашу объявление.

Один из самых важных критериев, по которому делается поиск нужного объекта на порталах недвижимости – это цена. Далее идет следующая информация:

- число комнат;

- месторасположение с картой;

- сколько спален и сколько ванных комнат имеется;

- на каком этаже находится объект;

- площадь каждой комнаты;

- класс энергоэффективности;

- в каком районе и в каком доме находится объект.

Если вы продаете дом, обязательно укажите, из какого материала он построен и имеется ли разрешение на эксплуатацию, советует Луйк. Если речь идет о квартире, не забудьте о кладовке, балконе, парковочном месте и прочих особенностях.

Далее укажите:

- интерьер и отделка;

- отделочные материалы;

- какая мебель, изображенная на фото, входит в цену;

- система отопления и коммунальные расходы.

Керсти Луйк рекомендует указать, для сравнения, расходы на содержание недвижимости летом и зимой. В конце напишите, где находятся места для проведения досуга, остановки транспорта, детские сады и школы.

Языковое поле

По словам Ирис Кооль, лучше перевести объявление на другие языки. Если ваш родной язык – русский, обязательно переведите текст на эстонский язык. В случае необходимости – на английский. «На современном рынке недвижимости это необходимо. Чем легче иностранцам будет понять, какую недвижимость им предлагает наш рынок, тем эффективнее ваше объявление», - говорит Кооль.

Самое главное – будьте честными!

В объявлении должна содержаться предельно точная информация, дающая полное представление о продаваемом объекте.

Площадь объекта уточните в крепостной книге или в ваших документах купли-продажи. «Если площадь вашей квартиры 123,4 м2, так и пишите, а не округляйте до 125», - считает Касари.

Если у объекта есть проблемы, о которых должен знать потенциальный покупатель, о них тоже надо упомянуть. Умалчивание ни к чему хорошему не приведет и может сорвать вашу сделку.