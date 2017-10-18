Прокуратура и КаПо подозревают двух вице-мэров Тарту в коррупции

Согласно подозрению, тартуский вице-мэр Вальво Семиларски участвовал в решениях, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Антикоррупционный закон запрещает участвовать в подобных решениях и чиновник должен отказаться от таких действий. Поэтому с точки зрения Пенитенциарного кодекса Семиларски совершил нарушение ограничений по ведению делопроизводства. Также Лыунаская окружная прокуратура и Полиция безопасности обвиняют его в получении и даче взятки.

Согласно подозрению, Артем Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки.

По словам прокурора по особо важным делам Лыунаской окружной прокуратуру Маргуса Гросса, прокуратура и КаПо относятся к коррупционным преступлениям со всей серьезностью. «Заместители мэров, к которым у людей особое доверие, должны, прежде всего, руководствоваться общественным интересом. Поэтому крайне досадно, что чиновников одного из мощнейших в Эстонии самоуправлений есть основание подозревать в коррупционных преступлениях. Основной упор делается не на предложенные вице-мэрам суммы, важны принципы, поэтому все подозрения в коррупционных преступлениях в отношении чиновников проверяются особенно тщательно», - сказал Гросс.

Он добавил, что подозрения касаются конкретных чиновников, учитывая собранные улики нет оснований связывать их с какой-либо партией.

Директор Лыунаского участка КаПо Яанус Канн подтвердил, что следствие длилось некоторое время и имеющиеся доказательства достаточно весомы, чтобы подозревать двух вице-мэров в коррупции. «Коррупционные схемы местами становятся сложнее, поэтому правоохранительные органы все больше работают над тем, чтобы раскрыть их», - добавил он.

Начатые в отношении Семиларски и Суворова уголовные производства не связаны между собой.

Досудебное расследование проводи Полиция безопасности, им руководит Лыунаская окружная прокуратура.

Как сообщает BNS, мэр Тарту Урмас Клаас, комментируя предъявленные двум вице-мэрам, реформисту Валво Семиларски и центристу Артему Суворову, подозрения в коррупции, что потребует их отставки.

Полиция безопасности (КаПо) в среду провела в Тартуской ратуше обыск и предъявила подозрения вице-мэрам Валво Семиларски и Артему Суворову, сообщила Тартуская горуправа.

«Горуправе неизвестно содержание подозрений, поэтому мы не можем их прокомментировать. Мы всесторонне сотрудничаем со следственными органами, чтобы выяснить правду, - сказал Клаас. - Хотя на данный момент предъявлены только подозрения и следственные действия только проводятся, я не считаю возможной их дальнейшую работу в качестве вице-мэров и требую их отставки».

После выяснения обстоятельств горуправа параллельно со следствием проведет собственную внутреннюю проверку.