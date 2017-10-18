В Москве начали эвакуацию трех вокзалов и библиотеки

"Поступил звонок об угрозе по адресу улица Воздвиженка 3/5, в Российской государственной библиотеке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия экстренных служб из здания эвакуировано около ста человек.

Кроме того, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что около 600 человек эвакуированы из здания Курского вокзала после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва.

Позднее поступило аналогичное сообщение об анонимной угрозе взрыва на Павелецком вокзале. "Из здания (вокзала) эвакуированы порядка 450 человек", - сообщил источник "Интерфакса".

Также сообщалось, что из здания Ярославского вокзала после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировано около 500 человек.

С 10 сентября в спецслужбы по всей России поступают сигналы о якобы заложенных бомбах на социальных объектах и объектах инфраструктуры. В Москве неоднократно проводилась эвакуация торговых центров, вокзалов, школ, кинотеатров.