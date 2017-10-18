Недолго музыка играла: члены EKRE вновь стали общаться с журналистами на русском языке

"Да, действительно, мы уже дали несколько комментариев на русском. С чем это связано? Во время предвыборной кампании мы решили, что с избирателями лучше общаться на том языке, который им более понятен", - сказал Хельме.

По его словам, по взаимному согласию общаться на русском языке они будут и с журналистами.