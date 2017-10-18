Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Недолго музыка играла: члены EKRE вновь стали общаться с журналистами на русском языке

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Мартин и Март Хельме | ФОТО: Erik Prozes

Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), летом этого года решившие давать официальные комментарии журналистам только на государственном языке, теперь вновь общаются с представителями СМИ и на русском языке, сказал репортеру rus.err.ee председатель  EKRE Март Хельме.

"Да, действительно, мы уже дали несколько комментариев на русском. С чем это связано? Во время предвыборной кампании мы решили, что с избирателями лучше общаться на том языке, который им более понятен", - сказал Хельме.

По его словам, по взаимному согласию общаться на русском языке они будут и с журналистами.

Наверх