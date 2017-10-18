Мадрид накануне истечения срока ультиматума призвал Каталонию быть благоразумной

«Я прошу Пучдемона действовать благоразумно, сбалансированным образом, поставить на первое место интерес всех граждан», - сказал Рахой, которого цитирует Reuters.

При этом накануне Конституционный суд Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме Каталонии, сообщала El Pais. Пленум суда принял единогласное решение о недействительности инициативы каталонских властей.

Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме 6 сентября, и уже на следующий день правительство Испании оспорило действие документа в КС. Несмотря на это, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, в ходе которого 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании.

Между тем уже завтра, 19 октября, в 10 часов по местному времени истекает ультиматум Мадрида, в соответствии котором власти Каталонии должны формально сообщить, провозгласили они независимость региона или же нет. В противном случае испанское правительство возьмет автономию под свой контроль и будет управлять ей напрямую.

При этом уже в день выдвижения ультиматума Пучдемон заявил, что не намерен до четверга отвечать на запрос правительства Испании. Он отметил, что сохраняет свое предложение о диалоге.

Тогда же министр внутренних дел Каталонии Хоаким Форн сказал, что если диалог с правительством Испании не будет согласован, следующим шагом станет провозглашение независимости региона. При этом не исключено, что о ней будет объявлено до Рождества (25 декабря).

Пучдемон еще 10 октября подписал декларацию о независимости Каталонии. После этого испанские власти потребовали от каталонского правительства до 10:00 16 октября дать формальный ответ, провозглашает регион независимость или нет. Пучдемон вместо этого сообщил в письме к Рахою, что объявление о независимости приостановлено, и призвал к диалогу. Мадрид отказался от переговоров и выдвинул новый ультиматум - до 10:00 19 октября.

Если бы Пучдемон ответил на вопрос о провозглашении независимости Каталонии положительно, это позволило бы властям Испании ввести в действие статью 155 конституции страны: приостановить политическую автономию региона и взять его под свой контроль. Эта статья позволяет Мадриду распустить региональное правительство и объявить о проведении новых выборов. Также центр может взять на себя руководство местными полицейскими силами и контроль над телевидением.

За 39 лет испанской конституции 155-я статья не была применена ни разу, несмотря на то что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости - в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.

Пока Мадрид и Каталония обмениваются заявлениями по итогам состоявшегося 1 октября референдума о независимости автономии, многие банки и предприятия решили покинуть регион, опасаясь его выхода из состава Испании. По данным испанской Коллегии регистраторов предприятий, 540 банков и фирм уже сменили свой юридический и налоговый адрес в Каталонии, где царит нестабильная обстановка, на другие регионы страны.

Ситуация в регионе отрицательно влияет и на поток туристов.