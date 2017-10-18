Картина дня: вице-мэров Тарту подозревают в коррупции, забастовка работников скотобойни и переговоры центристов и соцдемов

Двух вице-мэров Тарту подозревают в коррупции

Сегодня утром, 18 октября, Полиция безопасности (КаПо) задержала двух тартуских вице-мэров Вальво Семиларски и Артема Суворова, которых подозревают в нескольких коррупционных преступлениях. Читать далее...

Переговоры центристов и соцдемов

Сегодня центристы начинали предварительные консультации с социал-демократами о формировании коалиции в Таллинне. Читать далее... Евродепутат Яна Тоом заявила, что готова вместе с социал-демокрами бороться с коррупцией и ремонтировать детские сады, но категорически не согласна с требованием о закрытии городских СМИ. Читать далее... А социал-демократ Райнер Вакра подверг резкой критике сегодняшние высказывания центристов о тех пунктах, по которым ЦП не готова пойти на уступки потенциальным партнерам по коалиции в Таллинне. Читать далее...

Забастовка работников скотобойни продолжается

Сегодня продолжается забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината. Работники проявили солидарность с уволенными коллегами. Читать далее...

Успешная бизнес-леди за одну ночь превратилась в неимущую

Бизнес-леди, создавшая миллионный бизнес в виде сети аптек, мифическим образом обеднела за одну ночь, когда после развода возникла необходимость заплатить бывшему супругу 250 000 евро. Читать далее...

Эстонскую мисс подозревают в сутенерстве

Бывшую «Мисс Эстонии» подозревают в сутенерстве. Согласно эксклюзивной информации портала Elu24 речь идет о Лауре Кыргемяэ. Читать далее...

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления как полный провал. Читать далее...

Полиция ищет жертв молодого человека

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры подозревает молодого человека в совершении разбоя и краж в Таллинне. Читать далее...

Члены EKRE вновь стали общаться с журналистами на русском

Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), летом этого года решившие давать официальные комментарии журналистам только на государственном языке, теперь вновь общаются с представителями СМИ и на русском языке. Читать далее...

Застреливший незнакомца на 14 лет сядет в тюрьму

Тартуский окружной суд вчера частично аннулировал решение Тартуского уездного суда в отношении 39-летнего Рене Петерсона, застрелившего в апреле в Вильянди человека, но оставил в силе наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Читать далее...

Молодые абхазские эстонцы мечтают учиться в Эстонии

Главной проблемой выживания эстонскости в Абхазии является то, что школьники больше совсем не говорят на эстонском языке. Но главным стимулом учить язык для тамошних молодых эстонцев остается возможность отправиться на учебу в Эстонию. Читать далее...