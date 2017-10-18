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Опрос: 81% граждан Эстонии считают, что страна выиграла от вступления в ЕС

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Флаги Эстонии и Европейского союза в Таллинне. | ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP/Scanpix

По мнению 81% граждан Эстонии, страна выиграла от членства в Европейском союзе.

Такие данные приводятся в общеевропейском опросе общественного мнения, проведенном Европейским парламентом осенью этого года и опубликованном в среду, 18 октября.

Если в Эстонии выигрыш от членства в ЕС видят 81% граждан, то в среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 64%, пишет rus.err.ee.

Эстонские респонденты больше всего указывали на такие преимущества членства в ЕС, как экономический рост (49%), новые возможности для работы (46%), вклад ЕС в обеспечение безопасности (33%) и улучшение уровня жизни (32%).

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