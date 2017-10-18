Галерея: встреча центристов с наиболее вероятными партнерами по коалиции

Как сообщил BNS во вторник социал-демократ Райнер Вакра, переговоры с Центристской партией точно не будут легкими, и ситуация может быть сложнее, чем во время переговоров на Тоомпеа при формировании правительственной коалиции. От социал-демократов в переговорах участвуют Хельве Сяргава, Анастасия Коваленко, Райнер Вакра, Индрек Саар и Анто Лийват.

"У нас почти общая идеология с социал-демократами, если посмотреть на нашу программу, там много общего, поэтому логично, что по идеологии нам больше всего подходит Социал-демократическая партия", - сказал центрист Михаил Кылварт сегодня в передаче ERR «Otse uudistemajast». Вице-мэр Таллинна отметил, что идеология - все же не единственный критерий при создании коалиции, поэтому переговоры могут быть достаточно сложными, и не исключено, что Центристская партия так и не найдет союзников.