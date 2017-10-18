Компания Tele2 приготовила для своих клиентов приятный сюрприз

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, теперь приложения, музыку, игры, фильмы и электронные книги смогут покупать также клиенты, у которых нет кредитной карты. «Оплата покупок на основании телефонного счета, безусловно, удобная возможность. Причем за услугу не взимается никакая дополнительная плата», – отметила Арон.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, надо предварительно выбрать в настройках аккаунта App Store, Apple Music или iTunes опцию «Carrier Billing» (Платежная информация). А оплачивать свои покупки в онлайн-магазинах Apple смогут как договорные клиенты, так и клиенты разговорных карт Tele2.

При заказе приложений и развлекательного контента действует дневной лимит в размере 30 евро, а также месячный – в размере 130 евро. Если лимит превышен, покупки можно оплачивать только с помощью кредитной карты.

Настройка услуги оплаты на основании счета за мобильный телефон происходит автоматически, после чего клиент сможет буквально одним нажатием клавиши заказывать приложения и развлекательный контент с любого устройства Apple, в том числе с приставки Apple TV и часов Apple.

В настоящее время онлайн-магазины предлагают огромный выбор продукции: Apple Store – свыше 2,2 млн. приложений, Apple Music – 40 млн. музыкальных композиций, iTunes – 85 000 фильмов.