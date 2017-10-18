Свидетель: деньги предназначались для поддержки литературной деятельности Сависаара (фото)

Гендлин сказал, что уже много лет знаком с Сависааром, как и с бизнесменом Александром Кофкиным, который является его хорошим знакомым.

Гендлин признал, что был связан с упоминающимся в обвинении фондом Algel Familienstiftung — он входил в руководство фонда и работал в нем также управляющим капиталом. Гендлин сказал, что фонд был создан приблизительно 25-30 лет назад, но он больше не действует. На вопрос, от кого Гендлин в 2007 году получал рабочие задания, он ответил, что плохо помнит, он также не смог вспомнить ни одного другого лица, связанного с фондом в тот период.

На вопрос, почему Гендлин в 2013 году, когда к нему обратились за показаниями в рамках просьбы о предоставлении международной правовой помощи, не мог представить связанные с фондом документы, он ответил, что документы не хранились у него дома. После этого прокурор процитировал одно из прошлых показаний Гендлина, где он утверждает, что в его распоряжении не осталось ни одного документа, относящегося к его работе на фонд. Гендлин подтвердил, что это соответствует истине.

Гендлин неоднократно отмечал, что прокурор мог бы на суде опираться на данные им ранее показания. Когда суд пояснил, что эстонские законы не допускают этого и на суде следует давать показания заново и непосредственным образом, Гендлин пожаловался, что почти ничего не помнит. На вопрос о цели фонда он назвал управление капиталом. На вопрос, входила ли в основную деятельность фонда выдача кредитов, он сказал, что не помнит, чтобы фонд предоставлял кредиты.

На вопрос, кто в августе 2007 года открыл для фонда счет в цюрихском банке, Гендлин ответил, что, насколько он помнит, у фонда уже был счет, но вновь пожаловался, что не помнит подробностей. На вопрос об обстоятельствах перевода на счет фонда 6 и 10 августа 2007 года суммы в 191 570 евро Гендлин ответил, что не помнит ни дат, ни поступивших сумм. На вопрос о совершавшем переводы лице он вновь ответил, что не знает, поскольку не помнит этих событий.

Прокурор уточнил, что его интересуют переводы, поступившие на счет фонда и переведенные на счет Arsai Investments Ltd. «Речь шла о бизнес-идее, которая касалась литературной деятельности Сависаара, за ней стоял Александр Кофкин, - сказал Гендлин. - Речь шла о поддержке литературной деятельности Сависаара».

На вопрос, почему Кофкин занимался литературной деятельностью Сависаара, Гендлин ответил, что не знает. Он сказал, что деньги, поступившие на счет фонда, который он представлял, должны были попасть к Сависаару через Arsai Investments Ltd. «Насколько я помню, идея заключалась в приобретении доли в литературном проекте и публикации книг и на русском языке, но позже выяснилось, что это отменяется, и я вернул свою долю», - сказал он.

По данным базы данных борьбы с отмыванием денег, в 2011 году в действиях Сависаара были выявлены признаки отмывания денег. Уголовное следствие установило, что в 1997 году Сависаар для сокрытия своих незаконных доходов открыл в расположенном в Цюрихе банке Cantrade Private Bank Ltd счет на имя учрежденного на Британских Виргинских островах предприятия Arsai Investments Ltd, на который в 2007 год посредством фонда Algel Familienstiftung от Александра Кофкина поступило 191 570 евро с пояснением «Кредит». Прокуратура намерена представить доказательства, что эта сумма рассматривается в качестве взятки за злоупотребление Сависааром своим служебным положением. Сумма предназначалась в качестве уплаты за то, что Сависаар в качестве мэра отдал распоряжение провести конкурс в пользу связанной с Кофкиным фирмы OU Estkompexim и позволил фирме установить киоски быстрого питания без предусмотренных законом согласований и разрешений.

Также сумма предназначалась в качестве уплаты за то, что Сависаар организовал предоставление городом необходимые для реконструкции зданий на отчужденных в пользу фирмы Кофкина Konga Invest участках по адресу Пикк, 29/ Лай, 24 и Пикк, 33 в один день с подачей ходатайств, а также упростил ход строительства гостиницы Meriton. Кроме того, Сависаар принял распоряжение о передаче фирме Кофкина Estkompexim на пять лет коммерческих площадей по адресу Мюнди, 2/ Ратушная площадь, 10/ Сайаканг,1.