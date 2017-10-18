Вне дома: забудьте о яйцах всмятку и смотрите галерею – звездный финский повар провел мастер-класс в Таллиннской частной школе обслуживания

Несколько слов о нашем госте для тех, кто по какой-то причине ничего о нем не знает. Тойванен работал во многих ресторанах Хельсинки и Барселоны. В их числе ресторан Rafla, где современная европейская кухня объединила французские и скандинавские мотивы, роскошный Palace Gourmet с полувековой историей и увенчанные мишленовскими звездами Yume и Pure Bistro. Йоуни был шеф-поваром и владельцем ресторана Luomo, также внесенного в «Красный гид Мишлен».

Инновации и амбиции – вот чем руководствуется Йоуни в своей работе. В своем творчестве он отдает дань традициям и кухне в стиле модерн. Сейчас Йоуни – один из владельцев сети ресторанов быстрого питания EGG («Яйцо»), которая стремительно расширяется по всей территории Финляндии и уже успела изрядно взбудоражить ресторанных критиков и гурманов.

Поэтому вполне логично и естественно, что тема мастер-класса Йоуни в Таллиннской частной школе обслуживания – блюда из яиц.

Конечно, участники мастер-класса не думали, что им придется готовить омлеты и варить яйца всмятку: Йоуни придумал необычные рецепты, по-другому и быть не могло.

Вот, например, яйца 5:50 с тофу-беконом. Это значит, что яйца варились ровно пять минут и 50 секунд – ни больше и ни меньше. Ломтики бекона и кусочки тофу обжаривались на растительном масле. Шпинат припустили на сковороде, перемешивая его двумя вилками с насаженными на них зубчиками чеснока.

Фото: Михкель Марипуу

Блюдо украсили листиками петрушки. Очень красиво получилось.

Участники мастер-класса варили яйца на водяной бане при температуре 64,7C в течение часа, растирали желтки с дроблеными фисташками, готовили перепелиные яйца-пашот, мариновали яйца в соевом соусе, пекли сдобные бриоши, взбивали шоколадный мусс с яичным белком. Для каждого нашлось дело, а Йоуни сновал по кухне: подсказывал, помогал, поправлял…

Йоуни Тойванен - крайний справа. Фото: Михкель Марипуу

Не обошлось и без открытий. Но они, скорее, не кулинарные, которых тоже было достаточно. По рецепту, с фисташками должны были смешиваться утиные яйца. А их не смогли найти ни на рынках, ни в «Стокманне». «Нам сказали, что это непопулярный товар. Не нашлось в магазинах и копченого тофу, его Йоуни привез из Хельсинки», - рассказала организатор мастер-класса Ольга Тетерез.

Собравшись в конце концов за столом, уставленным тарелками с приготовленными собственноручно яичными блюдами, повара-любители дегустировали их и обменивались впечатлениями, признавали свои ошибки и хвалили сочетания вкусов и текстур.

Бриоши. Фото: Михкель Марипуу

Лучшим блюдом единогласно были признаны бриоши с лесными грибами.