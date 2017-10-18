Фото и видео: компания Porsche представила GTS-версии 718 Boxster и 718 Cayman

Германский производитель суперкаров Porsche представил GTS-версии моделей 718 Boxster и 718 Cayman, которые стали самыми мощными в этой линейке. Ролик, запечатлевший обе новинки в действии, появился на YouTube-канале производителя, а фотографии - в Instagram.
Обе модели оснащены 2,5-литровыми бензиновыми турбомоторами, выдающими мощность 365 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента, в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым "роботом" PDK, сообщает Newsru.com.
Разгон с места до 100 километров в час у 718 GTS на "роботе" занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/час. В базовую комплектацию для версий GTS входит пакет Sport Chrono, улучшающий динамику разгона и доступный в качестве опции для стандартных моделей 718, а также также адаптивная подвеска PASM и самоблокирующийся дифференциал, отмечают "Автовести".
Внешне версии GTS отличаются слегка видоизмененными бамперами, окрашенными в черный цвет 20-дюймовыми колесными дисками, деталями кузова, затемненной оптикой, отделкой салона со вставками из замши и ярко-красным тахометром на приборной панели.
Обе новинки уже доступны для заказа в Европе, а первые модели местные дилеры ожидают в декабре. В Германии Cayman GTS предлагают по цене от 76 137 евро, Boxster GTS - от 78 160 евро.