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Эксперты: отмена налогов на пассажирские авиаперевозки повысит ВВП Европы более чем на 20 млрд евро

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Ребенок в аэропорту. | ФОТО: SmartLynx Airlines Ltd

Отмена всех налогов на пассажирские авиаперевозки в ЕС повысит ВВП Европы на 21,5 млрд евро в течение следующих 12 лет. К такому выводу пришли эксперты группы авиакомпаний A4E, которая объединяет ведущих перевозчиков Европы.

По прогнозам, в случае обнуления налогов вклад авиаотрасли в ВВП Евросоюза увеличится с дополнительных 10,5 млрд. евро в 2018 году до 25 млрд. евро в год к 2030 году. Это приведет к созданию 47 000 рабочих мест в течение двух лет после отмены налогов, и к 2030 году  - уже 110 000 новых рабочих мест, пишет fontanka.fi.

Согласно расчетам, только в этом году общая сумма налогообложения авиаперевозок составит 6 млрд евро. Как считают в A4E, такие громадные налоговые отчисления препятствуют экономическому росту и туризму.  «Страны, которые отказались от авиационных налогов, увидели бум в воздушном сообщении, который принес пользу их экономике и привел к получению эквивалентной суммы доходов по косвенным налогам», - заявил управляющий директор A4E Томас Рейнаерт.

По его словам, только отмена пассажирских сборов обеспечит к 2025 году приток более 45 миллионов авиапассажиров, причем более половины из них будут туристы. По прогнозам, эти 45 млн человек увеличат расходы на туризм в Европе примерно на 8,9 млрд. евро к 2020 году.

Как отмечают в A4E,  другие сектора экономики ЕС, такие, как финансы и производство, также выиграют от снижения тарифов на авиабилеты в результате отмены налогов, сообщает travelweekly.

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