Вилья Тоомаст отказалась давать показания по делу Эдгара Сависаара

«Использую личное право отказаться от дачи показаний, поскольку обвиняемый — мой бывший супруг и отец нашего общего ребенка», - сказала бывшая супруга Эдгара Сависаара и бывший член Центристской партии Вилья Тоомаст в Харьюском уездном суде.
18 октября 2017 г., 15:36
Согласно обвинению госпрокуратуры, Сависаар использовал ранее накопленное преступным путем имущество в 2009 году в связи с оформлением развода и делением совместно нажитого имущества.
В октябре того же года Эдгар Сависаар заключил договор о взятии кредита с OÜ Bravotex (члены правления Сийм и Сулев Суппик), согласно которому Сависаар у акционерного общества взял кредит на короткий срок в размере 173 073 евро.
После получения взятой в кредит суммы Сависаар написал заявление в SEB, что хочет досрочно прекратить договор между собой и банком SEB и договор между Вильи Сависаар и SEB, и заплатить общую кредитную сумму 209 123 евро.