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Вилья Тоомаст отказалась давать показания по делу Эдгара Сависаара

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Вилья Тоомаст в зале суда. | ФОТО: Pm

«Использую личное право отказаться от дачи показаний, поскольку обвиняемый — мой бывший супруг и отец нашего общего ребенка», - сказала бывшая супруга Эдгара Сависаара и бывший член Центристской партии Вилья Тоомаст в Харьюском уездном суде.

Согласно обвинению госпрокуратуры, Сависаар использовал ранее накопленное преступным путем имущество в 2009 году в связи с оформлением развода и делением совместно нажитого имущества.

В октябре того же года Эдгар Сависаар заключил договор о взятии кредита с OÜ Bravotex (члены правления Сийм и Сулев Суппик), согласно которому Сависаар у акционерного общества взял кредит на короткий срок в размере 173 073 евро.

После получения взятой в кредит суммы Сависаар написал заявление в SEB, что хочет досрочно прекратить договор между собой и банком SEB и договор между Вильи Сависаар и SEB, и заплатить общую кредитную сумму 209 123 евро.

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