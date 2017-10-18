Вилья Тоомаст отказалась давать показания по делу Эдгара Сависаара

Согласно обвинению госпрокуратуры, Сависаар использовал ранее накопленное преступным путем имущество в 2009 году в связи с оформлением развода и делением совместно нажитого имущества.

В октябре того же года Эдгар Сависаар заключил договор о взятии кредита с OÜ Bravotex (члены правления Сийм и Сулев Суппик), согласно которому Сависаар у акционерного общества взял кредит на короткий срок в размере 173 073 евро.

После получения взятой в кредит суммы Сависаар написал заявление в SEB, что хочет досрочно прекратить договор между собой и банком SEB и договор между Вильи Сависаар и SEB, и заплатить общую кредитную сумму 209 123 евро.