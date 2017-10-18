Врач в Финляндии требует зарплату в 12500 евро и выходные по пятницам

Недавнее исследование, посвященное работникам здравоохранения в Финляндии, показывает, что, несмотря на долгое обучение в университете и напряженную работу, не все врачи получают справедливую зарплату.

Например, самая низкая зарплата у врачей, стаж которых ниже трех лет. Их зарплата меньше 4500 евро. В то же время самая высокая зарплата, которую может получить врач, работающий на том же месте в обычных условиях, по меньшей мере 7200 евро. Если трудовой стаж врача, работающего в центре здоровья, составляет 25 лет, его зарплата может достигать 9500 в месяц.

В случае с врачами частной практики зарплата может колебаться от 5300 до 10 000 евро. В Кухмо, например, работает частным образом 20 врачей, из которых никто не не находится постоянно в самом регионе. По словам действующего руководителя практики Киммо Пийрайнена, они страдают от нехватки врачей. Например, их психиатр каждые две недели прилетает на место из Хельсинки.

Пийрайнен вспоминает, как в сентябре искал врача в район Вуокатти. Объявление распространили по всем возможным каналам. "Пришло только одно заявление. Кандидат хотел зарплату в 12 500 евро, свободные пятницы и только 7,5 рабочих дней в месяц!" - рассказал он.

По его словам, такую зарплату сможет получать лишь проработавший очень долгое время в центре здоровья врач, который приближается к пенсии, да и то тогда сумма должна была бы включать в себя все дополнительные платы. Также он слышал, что начинающие врачи требуют зарплату от 8000 до 9000 евро. По словам Пийрайнена, такие суммы возможны лишь в условиях нехватки врачей, да и то лишь временно.