Испытания первого в мире 5G-модема признаны успешными

Американская компания Qualcomm успешно завершила испытания первого в мире мобильного модема стандарта 5G. Устройство под названием Snapdragon X50 было анонсировано еще год назад. Теперь производители обещают начать поставки своим партнерам в ближайшие месяцы, пишет The Verge.
В Qualcomm утверждают, что 5G-модем успешно обеспечил гигабитную скорость передачи данных. В перспективе этот показатель может вырасти в пять раз. В компании уже разработали референсный дизайн смартфона с этим типом модемов и пообещали запустить продажу гаджетов в первой половине 2019 года, пишет Newsru.com.
Отмечается, что новая технология позволяет значительно увеличить скорость обмена данными для нескольких десятков тысяч абонентов, а также обеспечить поддержку нескольких сотен тысяч одновременных подключений от разного рода датчиков беспроводной сети, обращает внимание "Афиша".
Аппаратная и программная составляющие Snapdragon 636 на 100% совместимы с платформами Snapdragon 660 и Snapdragon 630. Он будет использоваться для исследования 5G-сетей, уточняет сайт "Новости Hi-Tech".