Испытания первого в мире 5G-модема признаны успешными

В Qualcomm утверждают, что 5G-модем успешно обеспечил гигабитную скорость передачи данных. В перспективе этот показатель может вырасти в пять раз. В компании уже разработали референсный дизайн смартфона с этим типом модемов и пообещали запустить продажу гаджетов в первой половине 2019 года, пишет Newsru.com.

Отмечается, что новая технология позволяет значительно увеличить скорость обмена данными для нескольких десятков тысяч абонентов, а также обеспечить поддержку нескольких сотен тысяч одновременных подключений от разного рода датчиков беспроводной сети, обращает внимание "Афиша" .