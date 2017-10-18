Департамент предостерегает жителей Эстонии от покупок в известном интернет-магазине

Согласно обращениям потребителей, у предприятия проблемы, из-за которых покупатели не получают товар в предусмотренный срок и при использовании права на отступление от договора возврат суммы покупки задерживается. Также поступают жалобы и на качество товаров.

Кроме того, ARB Trade OÜ внесен в список не исполнивших решений комиссий по потребительским спорам. Департамент рекомендует потребителям в их экономических интересах учитывать приведенные выше обстоятельства и перед покупкой рассмотреть альтернативные варианты.

Согласно Закону защиты прав потребителей, торговец или поставщик услуг обязан принять жалобу потребителя и ответить на нее в течение 15 дней. Ответ отправляется на почтовый адрес или электронную почту потребителя, если не было оговорено иного.

Если торговец не доставил в оговоренный срок товар, потребитель должен потребовать от торговца доставить товар в разумный дополнительный срок. Если товар так и не будет доставлен, у потребителя есть право требовать возмещения ущерба или отступить от договора и требовать возврата уплаченной суммы.