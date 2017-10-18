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Эстония уверяет, что оказала Каталонии только техническую помощь

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Компьютер. | ФОТО: Scanpix

"После публикации, которая появилась в нашей газете в минувшую субботу, официальные лица Эстонии разъясняют, что какие бы то ни было действия по ИТ-консультированию в Каталонии были сосредоточены на цифровой сфере и никогда не имели отношения к политике", - пишет журналист El Pais Роже Сабатес. "Они также заверяют, что правительство Эстонии, которое до конца года председательствует в ЕС, твердо поддерживает территориальную целостность государств-членов ЕС", - сообщает автор.

"Эстония поддерживает единство Испании и выражает эту мысль всегда и постоянно", - заверил заместитель генсека по коммуникациям и государственным информационным системам Эстонии Сийм Сиккут, отметив также, что Эстония готова делиться своим опытом в сфере электронного правительства, пишет InoPressa.

Издание утверждает: после провозглашения независимости в 1991 году Эстония "подверглась различным вмешательствам со стороны России, которая в 2007 году устроила кибератаку, вызвавшую ее изоляцию". Ввиду этого власти Эстонии сделали стопроцентную защиту данных в интернете своей приоритетной задачей.

Для защиты обмена данными в Эстонии применяется технология блокчейн. "Подотчетный каталонскому правительству консорциум "Открытая администрация Каталонии" задумался о применении этой технологии для того, чтобы постепенно "отключиться" от испанского государства в интернете", - пишет Сабатес, ссылаясь на доклад "Основы цифрового управления страной", с которым ему удалось ознакомиться. С помощью технологии блокчейн каталонское правительство могло бы защитить свои данные от потенциальных атак испанских властей.

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