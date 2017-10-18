Министр связи России: стыдно запрещать американские СМИ

«Не нужно уподобляться американским коллегам, которые считают, что какие-то 100 твитов оказали влияние на американские выборы. Это звучит как глупость. Но если коллеги пойдут на какие-то односторонние шаги, Российская Федерация подготовит тот или иной ответ», - заявил Никифоров, отвечая на вопросы журналистов после выступления в Госдуме.

По его словам, Минкомсвязи в разработке какого-либо законопроекта по нежелательным СМИ не участвует.

«Этот список [нежелательных СМИ], видимо, какая-то рабочая инициатива [Совета Федерации], я пока не видел официального документа. Нет в законе категории нежелательных СМИ. Считаю, что здесь не нужно подогревать интерес к этой надуманной теме», - добавил министр.

«Мы здесь уподобляемся американской риторике, категорически с этим не согласен. Будет стыдно уходить в риторику запрещения СМИ. Надо посмотреть другие рычаги и не идти вот таким прямым зеркальным путем», - добавил он.

Иностранный агент?

В начале сентября российский телеканал RT, вещающий в Америке, сообщил о получении письма от минюста США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала эти требования незаконными и отметила, что из-за давления властей США телекомпания может уйти из страны.

Затем Симоньян заявила, что телеканалу дали время до 17 октября, и отказ выполнить требование может повлечь арест его сотрудников и имущества.

Иностранный агент по американскому законодательству должен два раза в год предоставлять подробные финансовые отчеты о средствах, полученных от иностранного правительства, некоммерческих организаций и т.д.

Закон также предписывает, что в любом информационном материале, изданном иностранным агентом, должна быть пометка о том, что организация является агентом.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ряд наших СМИ» в США «подвергаются беспрецедентному давлению», и Москва имеет право ответные меры. Представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила, что «каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ».

Возможность ограничения работы американских СМИ в России обсуждалась на заседании комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству в дела страны. 9 октября стало известно, что российский Минюст предупредил о возможных ограничениях «ряд американских СМИ» - в качестве «зеркальной меры на притеснение».

Информационные агентства со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщали, что письма от минюста получили «Голос Америки» и проекты «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», в том числе «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии».

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила, что «Радио Свобода», сайт «Idel.Реалии» и телеканал «Настоящее время» получили уведомления о том, что российские органы усмотрели в деятельности этих организаций признаки, характерные для организаций-иностранных агентов.