Сирет Котка-Репинский не будет приостанавливать депутатские полномочия в связи с рождением ребенка

По словам руководителя парламентской комиссии по преодолению кризиса рождаемости Сирет Котка-Репинский, она с самого начала для себя решила, что будет совмещать обязанности депутата Рийгикогу и воспитание сына Моргана, поэтому на работу в парламент она будет ходить вместе с новорожденным.

«Коллеги по фракции очень поддерживают меня и за это я им очень благодарна. Поэтому я верю, что наша семья справится со всеми обязательствами», - сказала Котка-Репинский, добавив, что возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком у нее по-прежнему есть и в случае крайней необходимости она этим сможет воспользоваться.