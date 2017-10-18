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Сирет Котка-Репинский не будет приостанавливать депутатские полномочия в связи с рождением ребенка

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ФОТО: Meelis Meilbaum

Сегодня молодые родители Сирет Котка-Репинский и Мартин Репинский участвуют в заседании Рийгикогу. Вместе с ними их новорожденный сын Морган, родившийся 9 октября. Таким образом Сирет Котка-Репинский не будет приостанавливать работу в Рийгикогу, а будет совмещать воспитание ребенка с депутатскими обязанностями.

ФОТО: Meelis Meilbaum

По словам руководителя парламентской комиссии по преодолению кризиса рождаемости Сирет Котка-Репинский, она с самого начала для себя решила, что будет совмещать обязанности депутата Рийгикогу и воспитание сына Моргана, поэтому на работу в парламент она будет ходить вместе с новорожденным.

«Коллеги по фракции очень поддерживают меня и за это я им очень благодарна. Поэтому я верю, что наша семья справится со всеми обязательствами», - сказала Котка-Репинский, добавив, что возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком у нее по-прежнему есть и в случае крайней необходимости она этим сможет воспользоваться.

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