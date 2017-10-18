Плохие новости для обладателей продукции Apple

Новое обновление операционной системы должно исправить несколько ошибок. "Решена проблема неработающего сенсорного ввода на iPhone 6S, из-за которой экраны некоторых устройств не реагировали на прикосновения, получив контрафактные комплектующие. Примечание. Замена неисправных дисплеев на неоригинальные может стать причиной ухудшения качества изображения и неполадок в работе. Ремонт, сертифицированный Apple, выполняется экспертами, которые используют оригинальные детали", - цитирует Motherboard .

Издание отмечает, что Apple располагает возможностью с помощью программного обеспечения отключать гаджеты и их компоненты, если на них стоят неоригинальные запчасти, пишет Newsru.com.

Эксперты сочли этот пункт в описании обновления последним залпом в продолжающейся холодной войне между Apple и независимым ремонтным миром. Apple продает официальные запчасти только авторизованным мастерским, которые оплачивают лицензию и предлагают ограниченный перечень услуг. Поэтому независимые ремонтные мастерские давно превратились в серый рынок, который закупается в Китае.

Контрафактные дисплеи действительно отличаются по качеству - некоторые столь же хороши, как и оригинальные, другие заметно хуже. Кроме того, запасные дисплеи иногда приобретаются у переработчиков электроники. Большинство владельцев сервисов по ремонту гаджетов старается закупать качественные детали - так, например, в Facebook существует несколько профессиональных сообществ, где ведется реестр поставщиков качественных запчастей.

В прошлом году "ошибка 53" вывела из строя большое количество iPhone, на которых стояли неоригинальные дисплеи. После массового возмущения пользователей Apple исправила ошибку iOS. Эта ситуация заставила активистов потребовать от государства законодательно принудить производителей расширить торговлю запчастями и предупредить возможность удаленной блокировки гаджетов. В Apple противятся этим изменениям законодательства.