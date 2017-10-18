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Четыре года державший оборону от ИГ генерал погиб в Сирии

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Боевик с флагом "Исламского государства". Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В Сирии погиб, подорвавшись на мине, один из самых известных генералов правительственной армии Иссам Захреддин, командовавший операцией в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщение об этом опубликовано на странице Национальных сил обороны Сирии в Facebook, пишет NEWSru.

«Генерал Иссам погиб сегодня в районе острова Сакер», - уточнил источник РИА «Новости» в штабе операции. Так называется остров на реке Евфрат, образованный ее основным руслом и рукавом в городе Дейр-эз-Зор. По информации телеканала Al Mayadeen, Захреддин подорвался на установленной у дороги наземной мине во время наступления сирийской армии.

Сирийские СМИ, отмечает агентство, сообщили в среду, что бригадный генерал убит во время военной операции против ИГ в районе Сакера, но официально в новостях об этом не объявлялось.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного Дейр-эз-Зора.

В начале сентября защитники города под командованием Захреддина и штурмовые отряды генерала Сухела прорвали кольцо, в котором боевики держали Дейр-эз-Зор, а затем сняли осаду и с военного аэродрома.

Это не единственная потеря в этой провинции - в сентябре генерала Валерия Асапова разорвало на передовой во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора.

В последние дни сирийская армия выбила террористов группировки «Исламское государство» из поселения Аль-Хусейния на восточном берегу Евфрата, к северу от Дейр-эз-Зора, а также взяла под контроль поселение Хатла, отрезав основной путь снабжения ИГ со стороны Ирака.

Сообщалось, что к 17 октября войска сирийской армии перешли Евфрат и выдвинулись в сторону нефтяных полей Омар, а российская авиация оказывает поддержку сирийским частям, нанося точечные удары по позициям боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор, в которой идут боевые действия, упоминалась в сообщении боевиков как место пленения двух российских военнослужащих, воевавших в «ЧВК Вагнера».

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